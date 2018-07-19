صفقة أغلى حارس في العالم تغلق في الساعات المقبلة

اتفق ناديا ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي على انتقال الحارس البرازيلي، أليسون بيكر، إلى صفوف النادي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.

ذكرت إذاعة "بي بي سي" البريطانية أن نادي روما الإيطالي وافق على العرض المقدم من النادي الإنجليزي لضم حارسه البرازيلي.

ووصلت قيمة العرض المقدم لـ75 مليون يورو، ليصبح صاحب الـ25 عاما أغلى حارس في العالم لو تمت الصفقة، بحسب صحيفة "إس" الإسبانية.

يذكر بأن الإيطالي جانلويجي بوفون احتفظ بلقب الأغلى في العالم منذ العام 2001 بعد انتقاله من بارما إلى صفوف يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها 53 مليون يورو.

ويسعى النادي الإنجليزي لتحصين مرماه وتدعيم خط الحراسة، حيث يبحث عن بديل للألماني لوريس كاريوس الذي تسبب بخطأين في نهائي كأس الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني.

ويعتبر بيكر الحارس الأول في المنتخب البرازيلي وشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الأخيرة.