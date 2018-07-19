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الاعلان عن منح دراسية جديدة في الجزائر وأندونيسيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:54 - 19 يوليو 2018
منح دراسية منح دراسية
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 أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الخميس عن توفر عدد من المنح الدراسية في الجزائر، للعام الدراسي 2018-2019 بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه).

كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح في إندونيسيا بمجالي البكالوريوس والماجستير.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح؛ لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون برام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

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