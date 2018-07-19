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خطة جديدة من برشلونة للتوقيع مع هازارد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:45 - 19 يوليو 2018
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أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية رغبة نادي برشلونة الإسباني بتقديم عرض لنادي تشيلسي اللندني من أجل الظفر بخدمات نجمه البلجيكي، إيدين هازارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن البلوغرانا سيتقدم بعرض ضخم يتضمن بيع الفرنسي عثمان ديمبلي لتشيلسي، بالإضافة لدفع مبلغ مادي للنادي اللندني.

ويعتبر اللاعب البلجيكي محط الأندية الأوروبية الكبرى نظرا للأداء القوي الذي يقدمه برفقة ناديه اللندني والمنتخب الوطني.

ويعتبر ريال مدريد من أكثر الأندية اهتماما بضم اللاعب لتعويض غياب النجم البرتغالي رونالدو الذي رحل لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

من جهته تمنى المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد للفريق اللندني بقاء اللاعب في صفوف ناديه.

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