مورينيو يصدم جماهير مانشستر يونايتد

شعر جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بالقلق من غياب لاعبين بارزين عن معسكر الفريق التدريبي في الولايات المتحدة، قائلا إن الموقف "سيء جدا" قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب عن يونايتد عدة لاعبين شاركوا في كأس العالم، ومن بينهم الفرنسي بول بوجبا والبلجيكيان روميلو لوكاكو ومروان فيلايني والإنجليزيان جيسي لينجارد وماركوس راشفورد، لخضوعهم لفترة راحة بعد بطولة مرهقة.

كما يغيب التشيلي أليكسيس سانشيز عن جولة يونايتد في الولايات المتحدة بسبب مشكلة تتعلق بتأشيرة الدخول.

وأبلغ مورينيو الصحفيين: "فترة الاعداد سيئة جدا، الشيء الإيجابي الوحيد هو اللاعبين الصغار الذين حصلوا على فرصة رائعة للتدريب معنا".

وأضاف: "أنا قلق لأنني لا أقوم بتدريب الجميع وسأبدأ الدوري بدون العديد من اللاعبين، لكن إذا كان هذا هو الحال سيكون علينا محاولة استخراج أفضل ما عند اللاعبين الذين نملكهم".

وسيخوض يونايتد مباراتين وديتين أولهما ضد كلوب أمريكا المكسيكي غدا الجمعة قبل مشاركته في كأس الأبطال الدولية الأسبوع القادم حيث يواجه غريمه المحلي ليفربول وريال مدريد بطل أوروبا وميلان الإيطالي.

ومن المقرر أن يخوض يونايتد مباراة ودية ضد بايرن ميونخ بطل ألمانيا، في الخامس من أغسطس/آب، قبل خمسة أيام من انطلاق مشواره في الدوري.