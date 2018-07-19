السنوار يلتقي وفدين من الجبهة الشعبية والجهاد "الإسلامي"

التقى رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار وعدد من قيادات الحركة أمس الأربعاء، وفدين قياديين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي لاطلاعهم على نتائج زيارة وفد الحركة الأخيرة لمصر.

وضم وفد الجبهة الشعبية القادة جميل مزهر، علام الكعبي، حسين منصور، ماهر مزهر، هاني الثوابت.

وفي وقت آخر، التقى السنوار وفدا من حركة الجهاد الإسلامي ضم كلا من القيادي في الحركة نافذ عزام، وجميل عليان، وخالد البطش، وخضر حبيب، وأحمد المدلل، ومحمد الحرازين.

وناقش مع الوفدين تطورات القضية الفلسطينية وما تمر به من تحديات حقيقية، ومحاولات الاحتلال تصفية الوجود الفلسطيني سيما في الخان الأحمر، وتصاعد الاستيطان في القدس والضفة، والتباحث في سبل مواجهة هذه التحديات.

بدورها أطلعت قيادة حماس الجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي على نتائج زيارة وفد الحركة الأخيرة لمصر، وتفاصيل المبادرة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وناقش رئيس حركة حماس في قطاع غزة مع الوفدين سبل تطوير مسيرات العودة وكسر الحصار بما يمكنها من تحقيق أهدافها الوطنية.

وتأتي اللقاءات لتنسيق المواقف الوطنية لمواجهة كل ما تمر بالقضية الفلسطينية، فيما ستواصل قيادة حركة حماس في الأيام القادمة لقاءاتها مع كافة الفصائل الفلسطينية‎.