شهيد وثلاث إصابات باستهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين

استشهد شابٌ فلسطيني، عصر اليوم الخميس، وأصيب 3 آخرين في استهداف طيران الاحتلال لمجموعة من المواطنين شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، بارتقاء الشهيد عبد الكريم رضوان (22 عاماً)، وإصابة 3 مواطنين بجراح مختلفة جراء استهداف طيران الاحتلال لمجموعة من الشبان جنوب القطاع.

من جانبه زعم الناطق باسم جيش الاحتلال، أن طيران الاحتلال نفذ هجوماً على ما أسماه "خلية أطلقت بالونات حارقة" جنوب قطاع غزة.

وأضاف: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بشكل مكثف ضد النشاطات الإرهابية التي تقودها حماس، ويعتبر أي نشاط من هذا النوع خطيراً".