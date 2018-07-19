جمعيات استيطانية تدعو لمسيرة استفزازية بالقدس مساء السبت

وجهت عدة جمعيات استيطانية متطرفة دعوات للاسرائيليين للمشاركة في مسيرة ضخمة مساء السبت في البلدة القديمة من القدس وذلك في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وجاء في الدعوة التي وجهتها هذه الجمعيات لأنصارها وجمهور المستوطنين أن" المسيرة حول أسوار البلدة القديمة هي لتأكيد السيادة اليهودية على القدس عاصمة إسرائيل الأبدية".

وأشارت إلى أن المسيرة" تُنظم برعاية ومشاركة عدد من مسؤولي حكومة الاحتلال في مقدمتهم وزير ما يسمى بـ "شؤون القدس" المتطرف زئيف الكين، ونائب وزير جيش الاحتلال الحاخام إيلي بن دهان ومسؤول الحزب الجمهوري الأمريكي في "إسرائيل" المحامي مارك تسيل.

ويذكر ان الاوقاف الاسلامية دعت المواطنين الى المرابطة في المسجد الاقصى والبلدة القديمة منذ صباح السبت للتصدي لاي اعتداء قد يقترفه المستوطنون