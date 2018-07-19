نتنياهو يهدد بحل الحكومة وتقديم الانتخابات بسبب اللغة العربية

هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بحل الحكومة وتقديم الانتخابات العامة في حال تم تغيير البند المتعلق بإلغاء مكانة اللغة العربية في "قانون القومية" العنصري والمعادي للديمقراطية، الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم الخميس.

وكانت اللغة العربية تعتبر لغة رسمية ثانية، بعد العبرية، لكن "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، المعروف باسم "قانون القومية"، ألغى الصفة الرسمية للغة العربية، ونص على أن للغة العربية "مكانة خاصة"، سيتم التطرق إليها بقانون آخر، وليس من خلال قانون أساس، الذي يعتبر في "إسرائيل" أنه قانون دستوري.

وقال موقع "واللا" الالكتروني، إن عضو الكنيست أوري ماكليف، من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، عضو "لجنة قانون القومية" التي استمعت لاعتراضات أعضاء الكنيست ووضعت الصيغة النهائية للقانون، حاول بطلب من نواب عرب منع تغيير مكانة العربية كلغة رسمية ثانية.

وأضاف ان مسؤولين في مكتب نتنياهو اتصلوا بماكليف وأبلغوه بأنه إذا أصر على تغيير البند بخصوص اللغة العربية في "قانون القومية"، فإن رئيس الحكومة سيحل الائتلاف الحكومي ويقدم الانتخابات، ما دفع ماكليف عن التراجع عن مطلبه بعد هذا التهدي