القيادي حبيب يدعو لدعم ومساندة الأسرى المعتقلين إدارياً

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر حبيب اليوم الخميس، أن حركة الجهاد الإسلامي لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه جرائم الاحتلال "الإسرائيلي"، حيال الأسرى في سجون الاحتلال.

جاء ذلك خلال وقفة إسنادية نظمتها مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى" داعمةً للأسرى المعتقلين الإداريين ودعماً للأسير المضرب عن الطعام حسن شوكة، أمام مقر المفوض السامي بغزة.

وقال الشيخ حبيب:" لن نترك الأسرى وخصوصاً الأسرى الإداريين يخضون معركتهم وحدهم في سجون الاحتلال بل سنعمل على خطف المزيد من الجنود "الإسرائيليين"، في سبيل إخلاء المعتقلات من الاسرى.

وأضاف: هناك جهمة شرسة من قِبل سلطات الاحتلال ضد الأسرى في السجون وخاصة الإداريين"، موضحاً أنه يتم اعتقالهم دون لوائح اتهام وإنما استناداً على معلومات استخباراتية.

وشدد حبيب في وقفة لدعم قضية الاسرى الإداريين، على أن الاسرى يخوضون اضرابهم رفضاً لسياسة التعسف وإجرام الاحتلال بحقهم.

وطالب حبيب، السُلطة الفلسطينية بالضغط على المجتمع الدولي واستخدام كل الأوراق في سبيل إرغام الاحتلال على ترك سياسة الاعتقال الإداري والغير إنساني.

ودعا القيادي في الجهاد الشعب الفلسطيني إلى مساندة قضية الأسرى الذين آثروا السجن والسجان على أن يرضخوا لعنجهية السجان والظلم الذي يتعرض له شعبنا.

كما دعا القيادي حبيب كل منظمات حقوق الانسانية والام المتحدة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني ووضع حد لهذه الجرائم وإخراج الاسرى من المعتقلات.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة الأسير حسن شويكي وعن أي شيء يحدث له نتيجة الاضراب عن الطعام.

بدوره بين الناطق باسم مهجة القدس للشهداء والأسرى طارق أبو شلوف أن الأسير حسن شويكي يدخل يومه ال 48 في إضرابه المفتوح عن الطعام من أجل اسقاط سياسة الاعتقال الإداري.

ونوه أبو شلوف إلى أن الوضع الصحي للأسير شويكي يزداد سوءً فهو يتعرض لتقيء مستمر وغباش في الرؤية ولا يستطيع الحركة إضافةً إلى الألم التي يعاني منها في القلب، مشيراً إلى أنه يرفض كل المدعمات الطبية وذلك من أجل الإفراج عنه واسقاط الحكم الإداري بحقه.

وطالب أبو شلوف، السلطة الفلسطينية بأن تقوم بتفعيل الاتفاقات التي انضمت إليها في الأمم المتحدة، مبيناً أنها 60 اتفاقية وقادرة على تشكيل رفعة حقيقية بملاحقة السلطات "الإسرائيلية".

ووجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني يدعوهم إلى الوقوف بجانهم الأسرى والالتفاف نحو قضيتهم لتقصير مدى المعركة التي يخوضها أسرانا داخل السجون "الإسرائيلية".

كما طالب، من المؤسسات الحقوقية أن تقوم بدورها في فضح وكشف هذه الجرائم التي تخالف القوانين والأعراف الدولية.

يُشار الى أن ما يزيد عن 450 معتقل اداري بدأوا خطواتهم التكتيكية في اضرابهم المفتوح عن الطعام في 15/2 واستمروا في مقاطعة المحاكم وحالة العصيان ومقاطعة السجون وصولاً الى اضرابهم المفتوح عن الطعام من أجل اسقاط سياسة الاعتقال الإداري من ضمنهم الأسير حسن شويكي الذي يدخل يومه ال 48 في الإضراب المفتوح عن الطعام.





















