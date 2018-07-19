حمادة: توقف أغلب محطات تعبئة الغاز عن العمل في غزة

أعلن سمير حمادة عضو جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة عن توقف معظم محطات تعبئة الغاز عن العمل بسبب نفاذ المخزون الاحتياطي لديها، جراء عدم دخول الغاز من قبل الجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضح حمادة في تصريح لمراسلنا، أن كميات غاز الطهي نفذت من القطاع، معبراً عن أمله أن يتم فتح معبر كرم أبو سالم الأحد القادم لإدخال الغاز والوقود للقطاع.

وعزا حمادة عدم ظهور أزمة الغاز يعود للأزمة الاقتصادية لدى المواطنين وعدم توفر السيولة النقدية لديهم لشراء الغاز.

يشار إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قرر الاثنين الماضي، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد مع القطاع أمام حركة البضائع من وإلى القطاع حتى الأحد القادم.