مهجة القدس: نقل الأسير حسن شوكة إلى مشفى "أساف هروفيه"

أكــدت مـؤسـســة مهـجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى اليوم؛ أن ما يسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني نقلت الأســير المضرب عن الطعام حـسـن حـسـنين حـسـن شـوكـة (30 عاماً)؛ من مدينة بيت لحم من عيادة سجن الرملة إلى مشفى "أساف هروفيه" لتدهور حالته الصحية؛ ومن ثم أرجعته مساءً لعيادة سجن الرملة.

وأوضحت مهجة القدس، أن الأسير شوكة مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (47) على التوالي رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تحويله للاعتقال الإداري، وسط تجاهل ومماطلة سلطات الاحتلال ومخابراتها في الاستجابة لمطلبه المشروع في الحرية وانهاء اعتقاله الإداري التعسفي.

وأفاد الأسير حسن شوكة في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها اليوم، أن وضعه الصحي سيء جداً، حيث يتقيأ على مدار الأربع وعشرون ساعة مادة خضراء رائحتها كريهة، ويعاني من دوخة شديدة، ولا يستطيع الوقوف نهائياً تماماً، كما يعاني من وجع شديد في القلب ووخزات قوية وعدم انتظام دقات القلب، ووجع شديد في الأجناب والخواصر، وهزال في كل أنحاء الجسم، ووجع في العين اليسرى، وعدم القدرة على التركيز والنسيان وصعوبة في الكلام، ووزنه نزل أكثر من (30) كيلو، ومازال يرفض إجراء أي فحوصات طبية، ولا يتناول أي مدعمات وفقط يشرب الماء. مشيراً إلى أن إدارة السجن مازالت تواصل التنغيص عليه حيث تحضر قوات خاصة بشكل دائم بحجة التفتيش في الغرفة المتواجد فيها، ويقومون بتخريب كل شيء في الغرفة من ثم يخرجون.

وحملت مؤسسة مهجة القدس سلطات الاحتلال وأجهزة مخابراتها المسئولية الكاملة عن حياة الأسير شوكة المهددة؛ نتيجة تدهور حالته الصحية؛ مطالبة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وجماهير شعبنا الفلسطيني والعربي بتكثيف جهودها للضغط على الاحتلال من أجل انقاذ حياة الأسير حسن شوكة.

وأضافت مهـجـة القدس أن الأسير المجاهد حسن شوكة اعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 29/09/2017م، وذلك بعد شهر من تحرره من سجون الاحتلال حيث كان قد تحرر بتاريخ 31/08/2017م، وشرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 11/10/2017م بعد أن حولته سلطات الاحتلال الصهيوني للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام، واستمر إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة (35) يوماً، وعلقه بتاريخ 14/11/2017م بعد أن استجابت سلطات الاحتلال لمطلبه بإلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه وتوجيه لائحة اتهام له.

وأشارت مهجة القدس إلى أن محكمة عوفر الصهيونية أصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على التهمة الموجهة له في لائحة الاتهام، وكان من المقرر أن يفرج عنه بتاريخ 03/06/2018م، إلا أن سلطات الاحتلال نكلت بالاتفاق السابق وعادت لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي، وأعلن بنفس اليوم الدخول إضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه.

جدير بالذكر أن الأسير حسن شوكة ولد بتاريخ 06/05/1988م؛ وهو متزوج؛ وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.