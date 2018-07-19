النائب نعيم: قانون يهودية الدولة عنصري وباطل

أدانت النائب عن كتلة التغيير والإصلاح أ. هدي نعيم، إقرار الكنيست الصهيوني قانون يهودية الدولة، مؤكدة بطلان هذا القانون وأنه يعبر عن عنصرية دولة الاحتلال .

وقالت النائب نعيم في تصريح للدائرة الاعلامية للكتلة: "إن هذا القانون العنصري اكتمال لمنهج دولة الاحتلال الاستيطانية الاحتلالية، ويؤكد عنصرية الاحتلال الذي يحاول من خلال القوانين العنصرية إخفاء جرائمه بحق شعبنا"

وأشارت النائب نعيم أن الاحتلال يتوهم بأنه سيتمكن من خلال تشريعاته إلغاء الحق الفلسطيني لشعبنا في أرضه والتي ستبقي راسخة في ، مشددةً ان الاحتلال لن يفلت من الملاحقة القانونية التي ستطاله حتما.

وأكدت النائب نعيم أن الحق الفلسطيني راسخ وباقي وأن الاحتلال ومشاريعه إلي زوال وأن قانون يهودية الدولة قرار عنصري لاستكمال سلب الأرض والحقوق الفلسطينية، ويتعارض مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية.

واستنكرت النائب نعيم الصمت العربي والدولي أمام القوانين العنصرية الصهيونية، داعيةً لتحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل وقوي لملاحقة دولة الاحتلال و عنصريتها.

وطالبت النائب نعيم بملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية وتجريم سياساته وإتخاذ خطوات فعلية للتصدي لسياساته العنصرية.