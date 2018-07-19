حكومة التوافق: مستعدون لتنفيذ أية خطوات تتفق عليها حركتا فتح وحماس

رحب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود بأية جهود تبذل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.

وقال في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الحكومة على أتم الاستعداد لتنفيذ أية خطوات يتم الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل فيما يتصل بأمر المصالحة وإنهاء الانقسام.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الكل الفلسطيني يدرك خطورة ومأساوية المرحلة التي فرضت علينا بهدف تفتيت جهدنا ونضالنا من أجل تحقيق حلمنا الوطني بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 67، حسب قرارات الشرعية الدولية.

وفِي الإطار نفسه شدد على أن السبيل الوحيد لمواجهة تلك المخاطر هو تحقيق المصالحة وإنجاز الوحدة الوطنية عبر إنهاء الانقسام الأسود، ضمن الاتفاقات واستنادا الى المرجعيات والثوابت الوطنية.

وتوجه بالشكر الى جمهورية مصر العربية على كافة الجهود التي تقوم بها من أجل إنجاز المصالحة الوطنية، وأكد على دور مصر القومي ومسؤولياتها وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.