أهالي الأسرى يطالبون السعودية بإدراجهم ضمن مكرمة الملك

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، المملكة العربية السعودية بإدراج أهالي أسرى فلسطين ضمن مكرمة الحج السنوية المعتادة في كل عام.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى في بيان صحفي وصل و"كالة فلسطين اليوم" نسخة منه، أن مكرمة الملك للحج، كانت حتى عام 2012، تشمل الأسرى وذويهم والمحررين من سجون الاحتلال وشهداء الحركة الأسيرة، توقف إدراجهم بسبب التوسعات التي تشهدها مكة المكرمة داخل الحرم المكي.

ونوهت الهيئة، إلى أن السعودية سهلت الكثير من الخدمات لزوار حجاج بيت الله اللازمة بالشعور بالراحة والسكينة بأداء مناسك الحج.

وأهابت الهيئة، المملكة السعودية بإدراج ذوي أهالي الأسرى ضمن مكرمة الملك المعتادة لأداء فريضة الحج هذا العام.

ووجهت هيئة شؤون الاسرى دعوة للرئيس محمود عباس والدكتور محمود الهباش ووزير الأوقاف يوسف ادعيس لبذل الجهد في تحقيق مطالبهم في أداء مناسك الحج ضمن مكرمة الملك وتسهيل كافة الخدمات لهم.