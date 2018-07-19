اندلاع 3 حرائق في غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية"، باندلاع ثلاثة حرائق في مستوطنات غلاف غزة؛ بفعل البالونات الحارقة، منذ صباح اليوم الخميس، حتى لحظة نشر هذا النص.

وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن الحرائق اندلعت في "محمية كارميا، وكيبوتس إيرز، وكيبوتس أور هنير" بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

من جهته، قال عضو الكنيست الإسرائيلي حاييم يلين في حديث لراديو الجنوب إن "31,000 دونم التهمتها النيران في غلاف غزة منذ بدء ظاهرة حرائق الطائرات الورقية والبالونات".

وأضاف أنه "لا يوجد أي انخفاض في كمية البالونات وعدد الحرائق في اليومين الماضيين لكن هناك زيادة".