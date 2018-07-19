الهيئة تستنكر إظهار شعبنا بلا رحمة باستخدام "صقر" في حمل متفجرات

استنكرت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار اليوم الخميس، محاولات الاحتلال "الإسرائيلي" إظهار شعبنا بلا رحمة عبر تلفيق استخدام "طائر الصقر" كأداة في المسيرات للتحريض على الشعب الفلسطيني.

فقد أعربت الهيئة في بيان صحفي، عن اشمئزازها الشديد للادعاء الكاذب من قبل الاحتلال بنشره صورة " طائر الصقر" وهو يحمل مواد متفجرة من قطاع غزة.

وقالت الهيئة ليقولوا لنا كيف التقطوه ؟، وأين انفجرت العبوة ؟ ومن هم المصابين من الانفجار ؟، مضيفةً:"لم يكن يمر افتراء العدو على شعبنا بتزييف الصورة" .

وأكدت الهيئة، أن سمو النضال الوطني الفلسطيني لا يسمح باستخدام الطيور أو الحيوانات بما يمس باحترام الشعب الفلسطيني للمخلوقات التي تحتاج رحمة ورعاية وليس العكس, ولم يحدث في تاريخ الكفاح الوطني الفلسطيني أن تم استخدام; الطيور أو الحيوانات في اي شكل من اشكال الكفاح الوطني .

وشددت الهيئة، على مواصلة فعاليات مسيرة العودة كمسيرات شعبية بأدواتها السلمية للتعبير عن مطالب الشعب الفلسطيني العادلة في إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي شردوا منها قصرا وكسر الحصار الظالم على شعبنا .

وعبرت الهيئة، عن فخرها واعتزازها وثقتها في وعى جماهير شعبنا في كشف زيف الاحتلال وكشف محاولات تركيب وتزييف الصورة و تشويه مسيرة الشعب الفلسطيني وكفاحه وعدم إتاحة الفرصة للاحتلال لنزع سلمية مسيرات العودة، مؤكدةً على التمسك بالأدوات السلمية للمسيرات الشعبية .

وتابعت:"إن محاولات الاحتلال لوصم المسيرات بالعنف بأكاذيب وادعاءات لا أساس لها يكذبها الواقع الذي تعمد بالشهداء والالاف الجرحى، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحقيق ومحاكمة الاحتلال بسبب جرائمه ضد المتظاهرين السلميين خلال الأشهر الماضية.

وأضافت: سيبقى شعبنا أكثر رحمة بالطيور أكثر من جيش مدجج يقتل أطفالنا الأبرياء كالشهداء كالمسعفة روزان النجار / النمرة وكحيل وأبو النجا وحلس وليلى غندور وغزة ويدعي الرحمة بالطيور