صحة غزة: 142 شهيداً بينهم 18 طفل منذ بداية مسيرات العودة

استشهد 142 مواطناً بينهم 18 طفل فيما أصيب أكثر من 16 ألف جريحاً برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" لمسيرات العودة في نهاية مارس الماضي، وفق إحصائية وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقد أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على المشاركين السلميين في مسيرة العودة الكبرى منذ 30/3 و حتى 17/7/2018.

ووفقاً للوزارة، فقد بلغ اجمالي الشهداء 142 شهيد و الاصابات 16496 بجراح مختلفة و اختناق بالغاز، منهم ( 7901) تم علاجهم ميدانيا في النقاط الطبية و 8695 تم علاجهم في المستشفيات).

وحسب إحصائية الوزارة، فمن بين الشهداء، 18 طفلاً، 2 إناث، فيما بين الإصابات 3126 طفل، و 1362 سيدة.

أما درجة الخطورة في مجمل الإصابات، 391 خطيرة، 3992 متوسطة،

???? 12113 طفيفة، ومن بين الإصابات 4190 رصاص الحي، 529 معدني مغلف بالمطاط، 7421 اختناق شديد بالغاز، 4356 شظايا و اصابات اخرى

وبخصوص مكان الإصابة في الجسم، 613 بالراس و الرقبة، 362 بالصدر و الظهر، 392 بالبطن و الحوض، 1239 اطراف علوية، 5383 اطراف سفلية، 1087 اماكن متعددة.

أما حالات البتر 68 حالة بتر من بين الإصابات: 60 اطراف سفلية، 1 أطراف علوية، 7 في اصابع اليد.

وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر الطواقم الطبية مما أدى إلى، 2 شهيد (الشهيد المسعف موسى ابو حسين والشهيدة المسعفة رزان النجار)، 325 اصابة بين المسعفين بالرصاص الحي و اختناق بالغاز، تضرر 58 سيارة اسعاف بشكل جزئي.

يُشار، إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أطلقت فعاليات العودة بخيام العودة على الحدود الشرقية لمحافظات قطاع غزة في الثلاثين من شهر مارس/آذار الماضي.