اليوم: سفن كسر الحصار تنطلق من جزيرة صقلية نحو غزة

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار أن سفن كسر الحصار التي انطلقت منتصف شهر مايو الماضي من شمال أوروبا تحت شعار "لأجل مستقبل عادل لفلسطين" تتهيأ للانطلاق اليوم الخميس من ميناء باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية في الجزء الأخير من رحلتها باتجاه غزة.

وأكدت اللجنة في تصريح صحفي صدر عنها اليوم، أن هذه الرحلة محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على غزة من 11 عاماً، وللتأكيد على حق الفلسطينيين بحرية الحركة من وإلى وطنهم.

وأكدت اللجنة أن الخطة الأصلية لتحالف أسطول الحرية الدولي الذي ينظم هذه السفن كانت تقتصر فقط على حمل عشرات المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة على متنها من أنحاء العالم والذين يحملون بدورهم رسالة الحب والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال وتحت حصار لا إنساني يتعرض بسببه المدنيون في قطاع غزة لعقاب جماعي غير قانوني يهدد حياة مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع.

وقالت "لكن بسبب الأوضاع المأساوية لمستشفيات القطاع المحاصر والنقص الحاد في الأدوية فقد قرر التحالف المنظم للسفن حمل كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، للمساعدة في معالجة جرحى مسيرة العودة الكبرى خلال الشهور الثلاثة الماضية، واستجابة لنداء الجرحى الذين حاولوا الخروج من قطاع غزة للعلاج على متن سفينة صيد محلية والذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل حوالي أسبوعين.