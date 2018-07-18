روحاني رفض طلب ترامب ثماني مرات للقائه

أفاد رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي اليوم بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني ثماني مرات، إلا أن الأخير رفض ذلك.

جاء ذلك في تصريحات صحفية قبيل اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة طهران، تطرق خلالها إلى السياسة الأميركية إزاء إيران.

وأضاف واعظي أن الولايات المتحدة سبق أن قدمت طلبات للتفاوض مع إيران، لكنه أكد أن بلاده لا تنوي التفاوض مع الإدارة الأميركية.

وأشار إلى أن "ترامب طلب من الرئيس روحاني ثماني مرات لقاءه، وذلك في مدينة نيويورك التي توجه إليها روحاني من أجل المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، لكنه قابل الطلبات بالرفض".

ولم يعلق حسن روحاني على تصريح واعظي.

يذكر أن الرئيس الأميركي كان قد صرح خلال مؤتمر صحفي بعد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل يوم 13 يوليو/تموز الجاري، بأن الاقتصاد الإيراني ينهار، مما سيجبر طهران على السعي لاتفاق أمني مع واشنطن.

وقال ترامب "أعلم أن لديهم (الإيرانيين) الكثير من المشاكل وأن اقتصادهم ينهار. لكن سأقول لكم هذا: في مرحلة ما سيتصلون بي وسيقولون فلنبرم اتفاقا. إنهم يشعرون بألم كبير الآن".