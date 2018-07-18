ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

الدفاع المدني يحد من احتراق مطعم وسط جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 19:44 - 18 يوليو 2018
الدفاع المدني الدفاع المدني
مشاركة

أخمدت طواقم الدفاع المدني في مركز جنين، مساء اليوم الأربعاء، حريقا نشب في مطعم وسط مدينة جنين.

وأفاد تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، بأنه فور البلاغ عن الحريق توجهت الطواقم إلى المكان ليتبين أن الحريق بدأ في مقلى زيت داخل مطبخ مطعم يقع في عمارة وسط جنين، وعمل الطاقم على محاصرة النيران واخمادها باستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية من نوع بودرة والحيلولة دون انتقال النيران لباقي أرجاء المطعم، وتم تأمين المكان والتأكد من عدم تجدد الحريق.

وناشد الدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال السريع على هاتف الطوارئ فور وقوع الحريق بهدف التقليل من زمن استجابة طواقم الدفاع المدني لمكان الحدث ما يقلل من حجم الخسائر.

متعلقات