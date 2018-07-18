توقعات بمصرع 7 آلاف إسرائيلي في حال حدوث زلزال

نشر ما يسمى "مراقب الدولة في إسرائيل"، اليوم الأربعاء، تقريرا حول استعدادات "إسرائيل" لوقوع أي زلزال قوي بعد أن وقعت عشرات الهزات الأرضية مؤخرا.

وبحسب تقرير المراقب يوسف شابيرا، فإنه في حال وقوع زلزال فإن 7 آلاف شخص على الأقل سيلقون مصرعهم، فيما سيصاب أكثر من 8600 شخص بجروح خطيرة، و37 ألف بجروح متفاوتة ما بين المتوسطة إلى الطفيفة، وأكثر من 9500 سيكونون محاصرين في الأنقاض، و170 ألف بلا مأوى.

ويشير التقرير إلى مخاوف خطيرة من انفجار أنابيب الغاز خاصةً في المباني التي تكون فيها تغذية غاز مركزي والتي قد تتسبب بانفجارات تؤثر على الكهرباء ما يعرضها لخطر شديد.

وأوضح المراقب أن "إسرائيل" ليست مستعدة بأي حال من الأحوال لأي زلزال، وأن هناك قصورا كبيرا، بحيث لم يتم تعزيز المدارس والمستشفيات وتحصينها بشكل جيد على النحو المطلوب.

وبين أن 1600 مدرسة بحاجة لتحصينها لمقاومة الزلازل، مشيرا إلى أن هناك مستشفيات منها زيف في صفد ورمبام في حيفا ومستشفى نهاريا وعدة مستشفيات قد تتعرض لأضرار شديدة وأنها بحاجة لاستكمال الخطة التي تم إقراراها للمباني لمقاومة الزلازل وخاصةً المستشفيات ومباني رعاية المسنين.

ولفت إلى أن وجود خطر لانهيار أكثر من 70 جسرا، وأنه من المحتمل أن تتعرض الفنادق لبعض التصدعات في الجدران.

وانتقد المراقب بطء عمل الحكومة في تنفيذ الخطة الخاصة بتحصين المباني الحكومية من مستشفيات ومدارس وغيرها، مشيرا إلى أن الخطة التي تم اعتمادها عام 2015 لم تنفذ حتى الآن وأن ما تم تنفيذه يكاد يصل فقط إلى 38 مبنى.