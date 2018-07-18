هذه شروط نيمار لقبول انضمامه إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع 3 شروط أساسية للموافقة على الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

ويرغب الفريق الملكي منذ مدة طويلة في الحصول على خدمات صاحب أعلى صفقة في عالم اللعبة، وستزداد رغبته مع رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقال موقع "سبورتس كيدا"، إن معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أكدت أن شرط نيمار دا سيلفا الأول للانتقال إلى ريال مدريد، يتمثل في الحصول على راتب سنوي أعلى مما يحصل عليه نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي.

وأضاف المصدر ذاته، أن شرط نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الثاني هو حصول والد نيمار، وهو وكيل أعماله على علاوة من "الميرنغي" تبلغ قيمتها المالية حوالي 30 مليون يورو.

وتابع أن الشرط الثالث والأخير للدولي البرازيلي هو إبرام ريال مدريد لصفقات كروية مع لاعبين يتمتعون بمستوى عال، وأضاف أن نيمار (26 عاما) يريد اللعب برفقة نجوم كبار يساعدونه على تحقيق حلمه في التتويج بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في عالم الساحرة المستديرة.

ومن جهة أخرى أكدت تقارير صحفية أن ريال مدريد وضع خططا بديلة في حال فشلت صفقة انتقال نيمار إلى صفوفه، ويعتبر إيدين هازارد وكليان مبابي من ضمن أهداف النادي الملكي.