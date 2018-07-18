الاحتلال يحتجز أكثر من 2000 شاحنة مُحملة بالبضائع لغزة



قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري ، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز أكثر من 2000 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين الصناعي والتجاري، ضمن خطته بخنق غزة، وتشديد الحصار بشكل غير مسبوق منذ العام 2008.

وأكد في بيان صحفي أن الاحتلال يمنع مرور هذه الشاحنات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي قرر مؤخراً إغلاقه بشكل شبه كامل.

وأشار الخضري إلى أن هذه الشاحنات تحمل مستلزمات أساسية لاستمرار الحياة الصناعية والتجارية، منها مواد البناء بأنواعها "الملابس والقرطاسية والأقمشة والأحذية والأدوات الكهربائية والمصاعد والسيارات والمواد الخام اللازمة للصناعة، في كافة القطاعات الإنشائية والمعدنية والأثاث وغيرها من الصناعات".

وشدد الخضري على أن تأثير هذا التشديد والمنع مباشر، ويؤدي لانهيار سريع للقطاع الصناعي والتجاري، وانهيار جميع الخدمات نتيجة لذلك".

وأضاف الخضري : أن هذه الإجراءات من شأنها رفع معدلات الفقر والبطالة تدريجياً (هي الأعلى عالميا في غزة)، إضافة إلى الخشية من صعوبة علاج كل هذا الانهيار المحتمل للاقتصاد، في حال استمرت خطة خنق غزة المُطبقة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

في ذات السياق، بين الخضري أن هذه البضائع تم استيرادها وشرائها بشكل رسمي وقانوني، ولديها جميع الموافقات بالمرور، سواء الموانئ أو المعابر التجارية، لكن الاحتلال يعيق ذلك ويعيدها بعد وصولها المعبر، ما يكبد أصحابها خسائر فادحة، حيث يتم تخزينها فترات طويلة، وهي معرضة لأضرار بالغة نتيجة عدم وصولها في الوقت المطلوب لأصحابها.

وأوضح الخضري أنه من خلال تواصلنا مع العديد من أصحاب هذه البضائع، يناشدون كل مسؤول فلسطيني التحرك سريعاً وعاجلاً لإنقاذهم من هذه المأساة، وكذلك الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغًط على الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس خرق فاضح للقوانين الدولية، ويفرض عقوبة جماعية على المواطنين المدنيين ويتسبب بخسائر فادحة لهم.