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مصر حددت مواعيد مجدولة

الزهار: ننتظر رد فتح على مقترح المصالحة بالإيجاب أو "المراوغة"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:13 - 18 يوليو 2018
عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار. عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار.
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة  "حماس" محمود الزهار الأربعاء، أن أساس تحقيق المصالحة يكمن في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وفي آخر اجتماعات، قبل جلسات المصالحة القادمة.

وبين الزهّار في حديثه لقناة "الغد"، أنه لا بد من رفع الحصار وإعطاء الرواتب وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات، حتى نتمكن من تحقيق المصالحة.

ونفى القيادي في "حماس"، وجود آليات جديدة لتنفيذ المصالحة، مبينًا أن مصر حددت مواعيد معينة ومجدولة لتحقيق المصالحة، وأن حركته تنتظر موقف حركة "فتح"، وهل ستستجيب بالإيجاب لاقتراح حركته، أم ستراوغ كعادتها وتبقى الأمور على ما هي عليه، على حد قوله.

 

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