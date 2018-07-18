فتح: اجتماعات متواصلة لبلورة موقف حول المقترح المصري بشأن المصالحة

كشفت حركة "فتح" عن اجتماعات متواصلة للحركة والقيادة الفلسطينية تجري في الفترة الراهنة؛ من أجل دراسة المقترح المصري الجديد بشأن المصالحة الفلسطينية مع حركة "حماس".

وقال المتحدث باسم "فتح" عاطف أبو سيف في تصريحات لموقع سوا إن الاجتماعات جارية منذ تسلم المقترح المصري؛ من أجل بلورة موقف يهدف إلى تعزيز وإنجاح المصالحة الفلسطينية، لافتًا إلى أن حركته تنظر بإيجابية للورقة المصرية.

وأوضح أن وفدًا من "فتح" سيتوجه عقب الاجتماعات إلى القاهرة من أجل إبلاغ الراعي المصري بموقف الحركة "الذي يهدف لإنجاح جهود المصالحة"

وأضاف المتحدث باسم فتح : "نحن متفائلون من رغبتنا في إنجاح المصالحة، لكن لا يمكن لنا أن نتفاءل دون أن نرى حماس تنفذ ما سيتم الاتفاق عليه في حال تم التوافق".

واعتبر أن "إذا كان هناك خوف، فإنه نابع من عدم التزام حماس أكثر من مرة في تنفيذ ما وقعت عليه"، مؤكدًا ثقة حركته في رغبة وجدية مصر في إنجاح المصالحة الفلسطينية.

وشدد على حرص حركته على إنجاح جهود المصالحة؛ لأنها تدرك أن شعبنا الفلسطيني يمر بمأزق منذ أن حدث "هذا الانقسام الأسود"، متابعًا: "نتمنى أن تشاطرنا حماس ذلك".

يُذكر أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، كشف أمس الثلاثاء، عن وجود رؤية مصرية للمصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن الأيام والساعات المقبلة ستشهد اتصالات مكثفة ومتسارعة قد تتوج بإعلان المصالحة.