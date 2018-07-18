بالفيديو: العبدالات يطلق 21 أغنية في ألبوم "فلسطين من النهر إلى البحر"

أطلق الفنان عمر العبداللات بعد طول انتظار وعمل إستمر لأكثر من عامين ومن إنتاجه الخاص وبدعم مجموعة من الشركات، ألبومه الجديد "فلسطين من النهر إلى البحر" ويحتوي هذا العمل على إحدى وعشرون أغنية بواقع أغنية لكل مدينة من مدن فلسطين الحبيبة، ليصدح بصوته من خلال الكلمة واللحن والموسيقى بجمال وتاريخ وعراقة ولهجة المدن الفلسطينية.

وأكد "صوت العروبة " بتقديمه هذا العمل كهدية إلى فلسطين والشعب الفلسطيني في جميع دول العالم، إيماناً منه بالدور الإيجابي بكون الفن هو المرآة الحقيقية والصادقة التي تعكس ثقافة ومشاعر الشعوب، وقال: "الفن هو الرسالة الأسمى التي تخترق البيوت بدون إستذان وتعمل على تعزيز وترسيخ المفاهيم والقيم ونقلها عبر الأجيال ، فكان لا بد من توظيف الفن لخدمة قضيتنا الأولى (القضية الفلسطينية)، وإعطائها مساحة أكبر في أعمالنا الغنائية لنساهم في الجهود المبذولة لمواصلة دعم القضية بكل جهودنا ورسائلنا الصادقة .

ومع صدور وطرح الألبوم بالأسواق ثمن صوت الأردن صوت الفنان عمر العبداللات الشراكة الاستراتيجية التي تربطه مع شركة زين للاتصالات ودعمها لهذا العمل الفني الكبير والترويج له من خلال حملة إعلامية وإعلانية كبيرة وإتاحة هذه الأعمال للجميع من خلال خدمات القيمة المضافة التي تقدمها الشركة عبر الهاتف النقال ، مقدراً هذه الشراكة واستمرارها والدور الكبير الذي تقوم به شركة زين في دعم المجتمع وحرصها على مساندته في قضاياه العادلة ، مؤكداً استمرارية الشراكة الفعلية بينه وبين شركة زين ، منفتحين معاً على الافكار الجديدة التي تخدم وتثري الساحة الفنية .

كما وسيتوجه الفنان عمر العبداللات إلى دولة فلسطين لإطلاق هذا العمل "فلسطين من النهر إلى البحر" بالتعاون مع شركة جوال للاتصالات والتي ستقوم بدورها بتوزيع وطرح الألبوم في كافة أنحاء فلسطين من خلال معارضها حصرياً ويرافق ذلك مؤتمر صحفي للفنان عمر العبداللات وحملة إعلامية وإعلانية ضخمة في فلسطين تواكب إطلاق الالبوم.

شاهد الاغنية التي تتحدث عن المدن الفلسطينية