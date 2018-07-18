المصري: مسيرات العودة مستمرة والمقاومة يدها على الزناد

شدد القيادي في حركة حماس النائب مشير المصري على أن البالونات الحارقة التي يخشاها الاحتلال ويستنجد العالم لإيقافها "مستمرة".

وقال النائب المصري خلال مهرجان فوج العودة الذي نظمته الكتلة الإسلامية شرق غزة، مساء أمس الثلاثاء، لتكريم الطلاب المتفوقين "مسيرات العودة ستستمر والمقاومة يدها على الزناد".

وأضاف المصري أن "معادلة القصف بالقصف التي فرضتها المقاومة لها ما بعدها وتلتقي مع نظرية التكامل ما بين الأداء الشعبي ومعادلة الردع".

وفي كلمته للطلاب المتفوقين، أكد النائب المصري أن شعبنا رغم الحصار والحرب والعدوان يأبى إلا أن يكتب التاريخ من جديد ويصنع المعجزة والتفوق والتميز

وأشار إلى أن التفوق على ارض غزة له طعم خاص وله رونق مميز يختلف عن أي تفوق يمكن أن يصنعه أي جيل على هذه المعمورة".

وتابع : "التفوق على أرض غزة انتزع من بين أنياب الاحتلال وتفوق قال فيه طلابنا خلال هذا العام لكل المحاصرين لشعبنا ولكل الذين يقصفون غزة اننا قبلنا التحدي وأن هذا الجيل هو جيل العودة".