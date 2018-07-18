مهجة القدس: الأسير عيسى أبو عرقوب يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسـسـة مهجة القدس للـشهداء والأسرى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفـرجـت عن الأسير المجاهد عيسى خليل أحمد أبو عرقوب (37 عاماً) من بلدة دورا قضاء مدينة الخليل، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري ستة عشر شهراً.

وأوضحـت مهجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 20/03/2017م؛ وحولته سلطات الاحتلال الصهيوني للاعتقال الإداري بدون أن توجه له لائحة اتهام.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر عيسى أبو عرقوب ولد بتاريخ 20/04/1981م؛ وهو متزوج، ولديه ولد وبنت، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن عوفر.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر عيسى أبو عرقوب وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.