اعتصام تضامني مع الأسرى المضربين أمام الصليب الأحمر في بيت لحم

نظمت هيئة شؤون الأسرى وجمعية الأسرى المحررين ونادي الأسير الفلسطيني وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، حسن شوكة المضرب منذ 45 يوماً، محمود عياد، اسلام الجواريش ، عيسى عوض، وذلك أمام الصليب الأحمر في بيت لحم بالضفة المحتلة.

وافتتح رئيس جمعية الاسرى محمد حميدة مرحبا بالحضور مركزا على اهمية الدعم والاسناد للاسرى المضربين بالاضافة الى زيارة عائلات الاسرى المضربين، ومن ثم تحدث عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عن الخطورة الصحية للاسرى المضربين، وعن مطالبهم العادلة، مذكرا بوجوب تدخل الهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية من اجل انقاذ حياة الاسرى وإدانة حكومة اسرائيل تجاهلها مطالب الاسرى الاداريين.

كما تطرق الوزير قراقع الى قرصنة حكومة اسرائيل وسرقتها لأموال الاسرى من خلال سن القوانين باقتطاع مخصصات الاسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، قائلا ان هذه جريمة تشرعها اسرائيل وهي مخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية ، وأننا في السلطة الفلسطينية لن نقبل بهذا القرار وستستمر في صرف مخصصات الاسرى حتى لو كلفنا ذلك بدفع رواتبنا للاسرى.

كما دعا قراقع الى تحشيد أكبر قاعدة شعبية ورسمية لرفض هذا القرار، ودعا الى استمرار التفاعل والتأييد للاسرى المضربين.

كما تحدث الاسير المحرر رأفت جوابرة الذي دعا كافة الاسرى المحررين الى ضرورة التفاعل مع قضية الاسرى المضربين ، ودعا الى الوقوف ضد قرار الحكومة الاسرائيلية في سرقة اموال الاسرى.

كما تحدثت شقيقة الاسيرالمضرب حسن شوكة آثار شوكة وألقت رسالة عبرت فيها عن مشاعر العائلة وتخوفها على صحة ابنها وطالبت الجهات المسؤولة بانقاذ حياة ابنها وفي ختام الاعتصام شكر منقذ ابو عطوان مدير هيئة شؤون الاسرى في بيت لحم الحضور وحثهم على ضرورة الاستمرار في هذه الفعاليات المناصرة للاسرى.