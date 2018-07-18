صبري: الاقتحامات المتكررة للأقصى أعمال عدوانية لفرض واقع جديد

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسات مشددة ومكثفة من شرطة الاحتلال الخاصة، بالتزامن مع دعوات "إسرائيلية" للمشاركة في مسيرة ليلية مساء السبت المقبل، في القدس القديمة بذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

واقتحم أكثر من 150 متطرفاً باحات المسجد الأقصى في أقل من ساعة، منهم 120 مستوطناً اقتحموا المسجد دفعة واحدة، فيما لم يسمح إلا لحارس واحد من الأوقاف الإسلامية بالسير قرب المجموعة على بعد 20 متر من آخر مستوطن.

واقع جديد

من جانبه، قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري:"إن اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى جريمة واعتداء على حرمة المقدسات الإسلامية".

وأكد صبري في تصريحات لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاحتلال يطمع في المسجد الأقصى ويستغل المناسبات والأعياد اليهودية بتكثيف الاقتحامات للأقصى بهدف فرض واقع جديد في القدس المحتلة.

وأضاف صبري، أن اقتحامات المستوطنين بحماية مشددة من القوات الخاصة دليل على أن المقتحم لا يجرؤ على الدخول منفردا إلا بمجموعة أو حراسة مشددة، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أحقية القدس للمسلمين، وأن المستوطنين هم المعتدون.

"أعمال عدوانية وانتقامية"

واعتبر أن الاقتحامات المتكررة للأقصى هي أعمال عدوانية انتقامية، مشدداً على أنها لن تكسبهم أي حق في الأقصى كأي اعتداء آخر يقومون به في مدينة القدس المحتلة.

ودعا عكرمة، الفلسطينيين في الداخل المحتل والمقدسيين للتواجد والمرابطة في المسجد الأقصى للتصدي لاعتداءات واقتحامات المستوطنين المتكررة والدفاع عنه.

"الأقصى أمانة"

وشدد في قوله: "لا نعول على المواقف العربية تجاه الأقصى، لكنهم مسؤولين للدفاع عنه والأقصى أمانة في أعناقهم، وإن الله عز وجل سيحاسب كل من سيقصر بالدفاع عن المسجد الأقصى والقدس".

بدوره، دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية، يوسف ادعيس، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى، لمواجهة المسيرة التي دعت عصابات المستوطنين إلى مشاركة واسعة بها في المسجد الأقصى يوم السبت القادم.

"وقفة جدية"

وشدد ادعيس على أن الأقصى يحتاج منا إلى وقفة جدية تدفع هجمات المستوطنين وانتهاكاتهم اليومية التي تتضاعف في أوقات قياسية كما حصل صبيحة اليوم الأربعاء باقتحام أكثر من 150 مستوطناً خلال فترة قياسية، تحت حماية قوات الاحتلال وشرطته.

وبيّن أن ممارسات الاحتلال تجاه حراس المسجد الأقصى، وسدنته تؤكد على منهجيته لإفراغ المسجد من حماته والمدافعين عنه، الأمر الذي يقتضي من أبناء الشعب الفلسطيني للعمل على مؤازرتهم والوقوف معهم في وجه انتهاكات قطعان المستوطنين.

وطالب ادعيس، اليونسكو للوقوف بشكل جدي للدفاع عن قراراتها التي اتخذتها تجاه القدس وبلدتها القديمة، والمسجد الأقصى.

وكانت ما تسمى بـ"جمعية "نساء بالأخضر" الدينية اليهودية المتطرفة دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في مسيرة ليلية حاشدة مساء يوم السبت القادم 21 تموز/يوليو الجاري، في القدس القديمة بذكرى ما أسمته "خراب الهيكل".