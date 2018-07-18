الأسرى مقطوعة رواتبهم من السلطة يبدؤون إضرابهم التدريجي عن الطعام بالسجون

قالت مصادر خاصة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، إن الأسرى المقطوعة رواتبهم بشكل جزئي بفعل العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع، بدأوا منذ اليوم بالإضراب التدريجي عن الطعام.

وذكرت المصادر لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إن توافق من الحركة الأسيرة بالكامل داخل السجون على دعم هؤلاء الأسرى في خطواتهم التصعيدية، بعد تجاهل السلطة لمطالبهم المتكررة.

وكانت الحركة الأسيرة أعلنت في بيان لها اليوم الأربعاء عن دعمها لمطالب هؤلاء الأسرى مطالبه بضرورة صرف الرواتب بالكامل وإعادة الحقوق لأهلها دون تأخير.

وكان خمسة أسرى ممن تضرروا من القرار أعلنوا منذ أيام إضرابهم عن الطعام.

وبحسب المصادر فإن أكثر من 160 أسيراً داخل السجون قطعت رواتبهم بشكل جزئي بفعل العقوبات المفروضة على القطاع من قبل قيادة السلطة، أغلبهم من أسرى الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية حماس، بالإضافة إلى ثلاثة أسرى من حركة فتح.