وحدة البالونات الحارقة:لم يوقفنا أحد وسنستمر في إطلاق البالونات صوب الاحتلال

نفت وحدة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة "أبناء الزواري" اليوم الأربعاء، الاشاعات التي يتم اطلاقها منذ بشأن الحديث عن قيام حركة حماس بنشر قواتها على الحدود لمنع مطلقي البالونات من العمل.

وأكدت وحدة الطائرات الحارقة أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما وان الاحتلال يهدف لنشر اشاعاته المغرضة بهدف بث روح الهزيمة فينا.

وبينت ان وحداتنا خرجت منذ الصباح لتسير بالوناتها تجاه أراضينا المحتلة لنثبت للجميع اننا لا نتلقى أوامر من أحد وأن مقاومتنا السلمية مستمرة حتى نيل مطالبنا وفك الحصار، مشيرةً الى أن الفصائل في غزة لن تقف حائلاً بيننا وبين مقاومتنا السلمية.

وقالت للاحتلال أن العلاقة بين زيادة الحصار وكمية الحرائق هي علاقة طردية، فكلما زاد الحصار زادت كمية الحرائق واتسعت بقعة الزيت لتصل مسافات أبعد وأبعد..

وشددت وحدة البالونات على ان هذا العدو لا عهد له ولا ميثاق وان ايقافنا للبالونات لن يجلب لنا حقوقنا أو يرفع عنا الحصار، فكان القرار بالاستمرار حتى نرى ما نريده على أرض الواقع وبعيدنا عن املاء الشروط والمساومات.