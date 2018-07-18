الذهب يصعد من أدنى مستوى في عام مع خسائر للدولار

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، من أدنى مستوى في عام، تزامنا مع تراجع الدولار وقبيل أحداث اقتصادية.

وفي وقت مبكر، ازداد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.4% إلى 1244 دولارا للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1244.01 دولار للأوقية بنسبة زيادة 0.3%.

أما مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية، فشهد تراجعا بنحو 0.1% إلى 94.387 دولار.

وفي سوق العملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية قبيل بيانات اقتصادية وشهادة رئيس الفيدرالي أمام مجلس الشيوخ.

وهبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.1732 دولار، فيما استقر أمام الين عند مستوى 112.33 ين.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني، مُسجلة 1.3248 دولار، بنسبة انخفاض 0.1%، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1% عند 0.9955 فرنك.

أما مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية، فهبط بنحو 0.1% إلى 94.399 دولار.

ويتقدم اليوم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته نصف السنوية حول الاقتصاد والسياسة النقدية إلى لجنة مجلس الشيوخ.

ويجيب باول عن مجموعة من الاستفسارات، منها تأثير الحرب التجارية المتصاعدة لإدارة ترامب على العلاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين على الاقتصاد.

ومن المقرر إعلان بيانات الإنتاج الصناعي ومعدل استغلال القدرات في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الثلاثاء.