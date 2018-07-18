الرابطة الإسلامية تُكرم ثلة من المتفوقين في الثانوية العامة بمحافظة غزة

كَرَمت الرابطة الإسلامية – الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي، الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 في حفل أقيم في منتجع الشاليهات بغزة، وسط فرحة المتفوقين وذويهم بتفوقهم الكبير.

وقد حضر الحفل، القيادي في حركة الجهاد د. جميل عليان ومسؤول الرابطة في القطاع أ . منذر عزام ومدير التربية والعليم شرق غزة أشرف حرز الله وقيادة الحركة بمحافظة غزة والهيئة الادارية للرابطة ولفيف من الوجهاء والمخاتير وذوي المتفوقين.

وقال القيادي عليان:"إن المتفوقين يستحقوا منا كل التقدير وواجب علينا أن نهنئهم بتفوقهم الكبير لأنهم بذلوا كلو الجهد والوقت من أجل الحصول على أعلى الدرجات, مقدماً أحر التهاني إلى كل الأهالي والهيئة التدريسية الذين ساهموا في انجاح المسيرة التعليمية".

وأكد عليان، أن شعب فلسطين شعب لن ينكسر لأنه اختار طريق الجهاد والمقاومة لتحرير وطنه وقدسه من دنس الاحتلال، وأن الاحتلال لن يستطيع كسر شوكتنا وشوكة مقاومتنا لأن المثقف أول من يقاوم واخر من ينكسر.

وشدد عليان، على ضرورة المزيد من العلم والتعلم من أجل الاستمرار في طريق التحرير لان شعبنا يمتلك العقول الكبيرة لمواجه التحدي وما يخطط له الاحتلال من زيادة الجهل وتغييب شعبنا عن حقوقه ووطنه وطرده من ارضه. داعيا كافة المتفوقين الى المحافظة على الوقت واستغلاله من أجل أنشاء جيل قوي يستطيع الصمود في وجه الحصار الخانق ويواجه المؤامرات التي يخطط لها عدونا المجرم.

ونوه عليان إلى أن هناك محاولات على تشويه العقل الفلسطيني وانهم يخططون لتمرير صفقة القرن وانهاء الامل ف العودة الى أرضن وتحرير قدسنا عبر تمرير اوهام السلام فلذلك كانت مسيرة العودة ضربة موجعة لمخططات العدو وحلفاؤه ,مبينا ان انتفاض غزة في وجه الاحتلال هو نبراس لطريق النصر والعودة.

ومن جهته تقدم أشرف حرز الله باحر التهاني والتبريكات لكافة الطلبة المتفوقين اللذين عانو من قلة الكهرباء وقلة المياه والحصار الخانق وانهم قدموا اختباراتهم في شهر الصيام كان لزاما تكريمهم لانهم يستحقوا ان يسمو الجيل المشرق.

وشكر حرز الله الرابطة الاسلامية على كل ما تقدمه طيلة العام الدراسي من خدمات وحرصها على تكريم الطلبة المتفوقين وهاذا يدل على روح الرؤية وسداد الرأي لدا المسؤولين على الرابطة , كما وشكر أولياء الامور اللذين قاموا بتوفير كل السبل لأبنائهم من اجل الحصول على اعلى الدرجات كما وشكر الهيئة التدريسية الذي عانو من قطع الرواتب الا انهم واصلو في تقديم كل ما يملكونه من علم لكافة الطلبة كي تستمر المسيرة التعليمية في كل الظروف.

وفي كلمة جامعة الاسراء أكد ايهاب ابو الخير فيها على قرار جامعة الاسراء بتقديم منحة كاملة للطلبة المتفوقين ومنح لأبناء الشهداء والاسرى , مهنأ الطلبة المتفوقين على تميزهم ونجاحهم الكبير.

واوضح ابو الخير ان جامعة الاسراء قررت فتح مقرها الجديد والمركزي في مدينة الزهراء وان الجامعة على استعداد استقبال الطلبة وتقديم لهم كافة الخدمات وما يليق بهم

ومن جهته تقدم أ منذر عزام بجزيل الشكر والعرفان من الهيئة التدريسية وأولياء الامور الذين ساهموا في انجاح العام الدراسي رغم الحصار والظروف الصعبة، داعياً كافة الطلبة أي التواصل مع الرابطة للاستفادة من خدمات ومشاريع الرابطة في الجامعات.

وأوضح عزام، أن مهرجانات التفوق " فوج القدس والعودة "مستمرة في كافة المحافظات لتكريم الطلبة المتفوقين فسيتم تكريم الاف الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة.

وفي كلمة المتفوقين التي القتها المتفوقة ضحى حبيب تقدمت بكل الشكر للمعلمين والمعلمات ووزارة التربية والتعليم على حرصهم في انجاح العام الدراسي ,شاكرة الرابطة الاسلامية على دورها الكبير في تقديم الخدمات لكافة الطلبة وحرصها على تكريم وتتويج جهود الطلبة طيلة العام الدراسي.

وتخلل المهرجان فقرات إنشاديه شعرية ودبكة شعبية وفي ختام المهرجان تم تكريم المتفوقين بتوزيع الهدايا والشهادات التقديرية.