بعد انتقاله ليوفنتوس.. "رونالدو" يتخلص من جميع آثاره في مدريد!

يخطط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمرحلة جديدة من حياته بعد تعاقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويسعى رونالدو لبيع منزله في العاصمة الإسبانية مدريد، ويفكر في عدم استكمال مشروع بناء فندق هنالك وذلك بهدف إنهاء أي ارتباط له بإسبانيا، وفقا لما نقلته صحيفة "أس" الإسبانية.

ووفقا للصحيفة، فإن رونالدو يسعى لقطع أي علاقة له بإسبانيا وذلك كرد فعل منه على المتاعب التي واجهها مع مصالح الضرائب هناك.

ويخطط رونالدو لبيع منزله الفخم في مدريد الذي يتربع على مساحة تقدر بأربعة آلاف متر مربع، وذلك في تكرار لتجربة سابقة حيث باع منزله في مانشستر مقابل نحو عشرين مليون يورو وذلك بعد رحيله عن إنجلترا.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البرتغالي نقل بالفعل أكثر من عشرين سيارة من أسطوله الفخم إلى خارج إسبانيا.

من جانب آخر يفكر رونالدو في وضع حد لمشروع إنشاء فندق في شارع غران فيا المعروف في مدريد، وهو المشروع الذي يحمل اسم فندق بيستانا سي آر 7.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن رونالدو يشعر بأنه لم يحظ بمعاملة لائقة من مصلحة الضرائب الإسبانية التي تلاحقه باتهامات التهرب الضريبي.

وكانت المتاعب مع الضرائب أحد الأسباب التي دفعت رونالدو للرحيل عن ريال مدريد باتجاه يوفنتوس في وقت سابق من هذا الشهر في صفقة قدرت بـ112 مليون يورو.