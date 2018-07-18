فتح معبر رفح اليوم مجدداً بعد اغلاق ليوم واحد

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، مساء امس الثلاثاء واليوم الاربعاء ، بعد إغلاقه على مدار اليومين الماضيين بسبب خلل فني.

وأكدت إدارة معبر رفح البري، عبر صفحتها الرسمية، عودة العمل في معبر رفح البري اليوم لعودة العالقين في الصالة المصرية.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد اصلاح الخلل الفني في شبكة الاتصالات لدى الجانب المصري.

ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر عبر معبر رفح البري اليوم الأربعاء 18 يوليو 2018، سيكون للحافلات الآتية: الحافلة المُرجعة من عمل يوم الإثنين.

ما تبقى من الحافلة الثانية + الحافلة الثالثة من كشف (7/12).

وطالبت المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة أعلاه *التواجد اليوم الساعة 7:00 ص في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، حيث أن صالة النجار بخانيونس ستكون مغلقة .