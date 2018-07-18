عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة

يشهد المسجد الاقصى المبارك، منذ صباح اليوم الأربعاء، اقتحامات واسعة لعصابات المستوطنين، من جهة باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن أكثر من 150 مستوطنا اقتحموا المسجد في أقل من ساعة، منهم 120 مستوطنا اقتحموا المسجد دفعة واحدة، في الوقت الذي لم تسمح به قوات الاحتلال إلا لحارس واحد من الأوقاف الاسلامية بالسير قرب المجموعة على بعد 20 متر من آخر مستوطن.

وكانت ما تسمى بـ"جمعية "نساء بالأخضر" الدينية اليهودية المتطرفة دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في مسيرة ليلية حاشدة مساء يوم السبت القادم 21 تموز/يوليو الجاري، في القدس القديمة بذكرى ما أسمته "خراب الهيكل".