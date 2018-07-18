وحدة البالونات الحارقة تمهل الاحتلال حتى الجمعة القادمة لرفع الحصار

امهلت وحدة البالونات والطائرات الحارقة مساء أمس الثلاثاء ، الاحتلال الإسرائيلي حتى يوم الجمعة القادمة لرفع الحصار الظالم عن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة , والا التصعيد وبقوة خلال الأيام القادمة .

وقالت وحدة البالونات الحارقة خلال بيان لها ان ليس لديهم ما يخسروه في هذه المعركة , مؤكداً ان كل من تأمر على شعبنا الفلسطيني المظلوم وحقوقه وقضيته ومقاومته سيعض أصابع الندم وسيندم كل من وقف متفرجاً أو متردداً ولم يشارك ولو بالقليل.

وشددت وحدة البالونات "يجب علينا أن لا نستسلم أبدآ ونواجه العدو وكل المتآمرين علينا بكل ما نملك من قوة" .