رئيس الوزراء المجري يزور كيان الاحتلال

يصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، حيث يتوقع أن يلقى استقبالًا حارًّا من نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الرغم من اتهامات له بأنه معاد للسامية.

ويواجه أوربان الذي يزور إسرائيل حتى الجمعة بالفعل احتجاجًا مخططًا له، خلال زيارته إلى نصب ياد فاشيم التذكاري لمحرقة الهولوكوست في القدس غدًا الخميس.

واتهمت منظمة العفو الدولية، التي نظمت الاحتجاج، رئيس الوزراء المجري بأنه "على شفا إنكار الهولوكوست" واضطهاد جماعات الأقليات بما في ذلك اليهود والمعارضة السياسية.

لكن رئيس الوزراء نتنياهو وجد قضية مشتركة مع أوربان في إطلاق هجمات شرسة على طالبي اللجوء.

يذكر أن المجر واحدة من 35 دولة امتنعت عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدانة إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.