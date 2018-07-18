الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة تطال 17 شاباً

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، عدة مناطق في الضفة، ونفذت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال 17 شاباً، عرف منهم:

1. المحرر سائد أبو البها- بيتونيا غرب رام الله

2. المحرر سامي أبو حسين- بيتونيا

3. إبراهيم أحمد فرج التميمي- دير نظام غرب رام الله

4. موسى السروجي- طولكرم

5. عدي العمور- يطا جنوب الخليل

6. محمد جبرائيل العمور- يطا

7. رامي النجار- يطا

8. محمد جبرين- يطا

9. أحمد جبرين- يطا

10. عمر محمد طالب البرغوثي (اعتقل قرب مستوطنة حلميش شمال رام الله)

11. نسيم حسني البرغوثي (قرب مستوطنة حلميش)

12. المحرر عمر محيسن- مخيم شعفاط في القدس

13. محمود سعدي العدوين- مخيم شعفاط في القدس

14. أيوب رسمي أبو عليا- المغير شرق رام الله

15. منتصر مصباح أبو عليا- المغير

16. عصام يوسف سباعنه - قباطيه في جنين

17. عوني عدنان كميل-قباطيه في جني