بالأسماء.. كشف المسافرين عبر معبر رفح البري

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري.

وأوضحت الوزارة، أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء 18 يوليو 2018، سيكون للحافلة المُرجعة من عمل أمس الإثنين، بالإضافة إلى ما تبقى من الحافلة الثانية + الحافلة الثالثة من كشف (7/12).

ونوهت الوزارة، للمسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة بالتواجد غداً الساعة 7:00 ص في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مشيرة إلى أن صالة النجار بخانيونس ستكون مغلقة غداً.

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