عشر مأكولات تزيد الوزن

يعاني الكثيرين في هذه الفترة من زيادة الوزن بسبب الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة المشبعة بالدهون، وللعودة إلى الوزن المثالي بشكل سريع استعدادًا للإجازة الصيفية، يجب الابتعاد عن الأكلات التالية:

اللحوم الحمراء: للأسف تساعد اللحوم الحمراء على زيادة الوزن بشكل كبير، فبجانب أنها غنية بالكوليسترول، فهي تساعد في زيادة الوزن بشكل كبير، لذا من المفضل الابتعاد أو التقليل من تناول اللحوم قدر الإمكان في تلك الفترة.

المكسرات: من الأسباب الرئيسية في زيادة الوزن خلال شهر رمضان هي المكسرات، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة، لذا ينصح بعدم تناولها بكثرة والاكتفاء بـ ٥ حبات فقط في اليوم.

الأرز الأبيض :من الأطعمة التي لا تحتوي على ألياف، ولذلك لا يشعر من يتناوله بالشبع سريعًا وهو ما يفسر سبب تناول كميات كبيرة منه، ثم تناول أطعمة أخرى بعد فترة قصيرة من تناول الأرز، ويفضل تناول الأرز البني لاحتوائه على ألياف ويعطي إحساس بالشبع سريعًا، أو استبداله برغيف من الخبز الأسمر.

المكرونة: من الأفضل الابتعاد عن أنواع ووصفات المكرونة في تلك الفترة، خاصة أنها غنية جدًا بالكربوهيدرات وبالطبع مع إضافة الصلصة أو الصوص تسهم بقوة في زيادة الوزن.

الجبنة: قطعة واحدة من الجبن الشيدر يمد الجسم بـ ٦٩ سعر حراري ، وخصوصًا إذا تناولتها مع الفواكه مثل التفاح أو الكمثرى.

خاصة أن الجبن والحليب يحتوي على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول.

الزبادي :يساعد على خفض الوزن، ولكن هذا ينطبق على كمية ونوع الزبادي الذي نتناوله، فإذا تناولت علبة ١٢٥ جرام من الزبادي المحلى بنكهات الفواكه فهي تحتوي على نحو ١١٨ سعر حراري.

الموز: على الرغم من اعتماد الكثيرين على الموز في الحميات الغذائية، إلا أن ثمرة الموز الكبيرة تحتوي على ١٢٠ سعر حراري، أما إذا تناولت بجانبه العسل أو الزبادي أو الحلويات فهذا يساعد على زيادة الوزن بشكل كبير.

الشوكولاتة: تتفنن السيدات في هذه الأيام بعمل كنافة بالنوتيلا والشوكولاتة، ولكن قطعة الشوكولاتة الصغيرة تحتوي على ٣٧ سعر حراري، وتختلف السعرات الحرارية باختلاف أنواع الشوكولاتة.

البطاطس : يظن البعض أن البطاطس المقلية هي الوحيدة التي تزيد الوزن لاحتوائها على كميات سعرات حرارية عالية، فالبطاطس مهما اختلفت طرق طبخها تبقى من المأكولات الغنية بالبروتين والألياف والتي تساعد بنسبة كبيرة في زيادة الوزن.

الزبد: يدخل الزبد أو السمن في عمل العديد من المأكولات ربما جميعها، وتناول ٥ جرام فقط من الزبد يمد الجسم بـ ٣٦ سعر حراري.