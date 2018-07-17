صداع واحمرار بالعين.. أخصائي بصريات يحذر من استخدام "النظارات الجاهزة"

يلجأ الكثير من مستخدمي النظارات الطبية إلى استعمال العدسات الجاهزة التي تباع في الأسواق بأسعارِ زهيدة، دون الذهاب لأخصائي عيون ولا يعلم حجم الضرر الذي تتركها تلك العدسات على عين الانسان من مضاعفات في النظر حيال استخدمها لفترة طويلة.

ويلاحظ تزايد مستخدمي النظارات الجاهزة وشرائها من الباعة المتواجدين في الأسواق العامة، لا سيما أنها تتوفر بأنواع مختلفة وأسعارها رخيصة في متناول الجميع، إلا أن استخدمها يؤدي لمشاكل في العين، منها الصداع وازدواجية الرؤية وحدوث ضغط في العينين وغيرها من التأثيرات الصحية السلبية.

المواطن محمود أبو زهرة (30عاما)، قال إنه عندما يرتدي النظارات الجاهزة تسبب له صداع شديد، ويقوم بتغير العدسات كل فترة من الزمن وبحسب الحاجة.

وأوضح أبو زهرة في حديثه لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه لجأ إلى اقتناء النظارات الجاهزة من الأسواق لانخفاض أسعارها، بيدّ أن النظارات الطبية باهظة الثمن، مبيناً بأن سعر النظارة يتراوح من 15-10 شيقل.

وأشار أبو زهرة إلى أنه لم يذهب إلى طبيب إخصائي بصريات عيون لإجراء الفحوصات وأخذ المقاييس الطبية اللازمة، مستدركا قوله: "النظارات الجاهزة غير متينة ومثبتة في حال تعرضها للصدمات".

ولا يختلف حال المواطن سمير أحمد (51 عاما) عن سابقه، وأكد أن يعاني من صداع شديد واحمرار في العينين حين ارتداءه النظارات الجاهزة لفترة طويلة، مشيراً إلى أنه ابتاعها من أحد الأسواق.

وبيّن أحمد لـ"فلسطين اليوم"، أنه يعاني من طول البصر، ما جعله يُقدم على ارتداء النظارة، مضيفاً أنه يرتدي النظارة عند القراءة ومشاهدة التلفاز والهاتف لعدم وضوح رؤية الكلمات بشكل سليم، مردفاً قوله: "لم أعرض نفسي على طبيب بصريات عيون".

وفي السياق، قال صاحب محل لبيع النظارات الجاهزة بغزة، عبدالله عبدالوهاب، إن هناك طلب متزايد وبكميات عالية على اقتناء تلك العدسات من قبل الأشخاص دون استشارة إخصائي بصريات عيون.

وأوضح عبد الوهاب لـ"فلسطين اليوم"، أن العدسات الجاهزة يتم استيرادها من أحد التجار في مدينة غزة على أن يتم طرحها بالأسواق للمستهلكين، مشيراً إلى أن تكلفة النظارة زهيدة الثمن يتراوح من 10-5 شواكل.

وبينّ عبد الوهاب إلى أن النظارات الجاهزة يتم بيعها في الأسواق ولم تعرض على إخصائي بصريات عيون، موضحاً بأن العدسات المتوفرة لديه تباع بأرقام محددة.

من جهته، حذر الأخصائي في بصريات العيون د. يوسف البرعي، من اقتناء النظارات الجاهزة التي تباع في الأسواق العامة دون مراجعة أخصائي عيون، مؤكداً أنها قد تؤدي لأضرار جسيمة تلحق بعين الانسان.

وأوضح البرعي في حديثه لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنَّ العدسات الجاهزة التي تُباع في الأسواق تُصنع بأرقام محددة ولا علاقة لها بالمقياس الطبي، ويخضع صاحب الشخص لبعض الاختبارات لتحديد قوة وضعف البصر وحجم البعد البؤري للعين.

وأضاف أن النظارات الجاهزة التي تُباع في الأسواق هي عدسات يستعملها الأشخاص في الغالب الذين تجاوز أعمارهم (40 عاماً) ويعانون في القراءة بمدى 40سم لعدم تَكيف عدسة العين مع القرب والبُعد، مضيفا: "هذا شيء طبيعي بيدّ أن استخدام العدسات الجاهزة غير طبيعي وضار".

وأشار البرعي، إلى أن عين الإنسان اليمين تختلف عن الشمال بُقدرة الخالق عز وجل، مبيناً أن النظارات التي تباع في الأماكن العامة يتم تركيب عليها عدسات عشوائية وكلاهما نفس البعد البؤري، متجاوزةٍ المقاييس الطبية والإجراءات المتخذة من قبل أخصائي عيون كتحديد البعد البؤري لعين الانسان عن طريق أجهزة طبية ونوع العدسة المركبة مقعرة أو محدبة.

ونوه إلى أن النظارات الجاهزة يتم استيرادها عن طريق تجار لا علاقة لهم بطب البصريات من الصين، ويتم بيعها على أيدي أشخاص في الأسواق والسوبر الماركت بكميات كبيرة وبأسعار رخيصة.

وحذّر البرعي، من النظارات الجاهزة تؤدي لأضرار تعادل ضعف الإبصار في كلتا العينين بنفس درجة الانكسار الضوئي على المدى الطويل، مشيراً إلى ذلك يؤدي إلى الاحمرار والحرقان في العينين وصداع شديد ينتج عن إجهاض العين.