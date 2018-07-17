قناة عبرية: منظومة جديدة لاعتراض الطائرات والبالونات الحارقة

قالت القناة الـ 12 العبرية اليوم الثلاثاء، إنّ الجيش الإسرائيلي كشف عن منظومة جديدة لاعتراض الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.

وأفادت القناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنّه "تم الكشف عن المنظومة الجديدة "GOSHAWK" لاعتراض البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة، وهي من تصنيع شركة "روبوتيكان".

وأشارت إلى، أنّ النظام الذي تقوم عليه المنظمة، ذو مستشعر كهروضوئي دقيق يعمل على تحديد موقع البالون، بالإضافة إلى، أنّه متصل بحوامة يتم إرسالها على الفور لتدمير البالون في الهواء دون أي تدخل بشري حيث تم تجربتها بنجاح.