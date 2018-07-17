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مفتى فلسطين يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:20 - 17 يوليو 2018
القران الكريم القران الكريم
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حذر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود خطأ مطبعي فيها ورد في صفحة رقم(13) في الآية رقم(85) من سورة البقرة، حيث كتبت كلمة (مجرم) بدل كلمة (محرم) في قوله تعالى (....وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محرّم عليكم...).

وأوضح أن هذه النسخة صادرة عن المطبعة التوفيقية، بتصريح رقم (59) الصادر في 20/5/2015م، بإذن من مجمع الأزهر للبحوث الإسلامية، في جمهورية مصر العربية.

وناشد المفتي المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه الطبعة بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات، حيث من الملاحظ زيادة الأخطاء في طباعة وتصوير المصاحف.

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