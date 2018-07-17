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عطل فني في شبكة الاتصالات

السلطات المصرية تنفي اغلاق معبر رفح البري

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:52 - 17 يوليو 2018
معبر رفح البري معبر رفح البري
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نفت السلطات المصرية ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن اغلاق معبر رفح البري واستمرار فتحه أمام حركتي السفر والوصول وعبور الحالات الانسانية والعالقين في الاتجاهين.

وأوضحت السلطات المصرية في بيان نشرته صحيفة اليوم السابع أن المعبر مفتوح لوصول المساعدات الإنسانية على الرغم من وجود عطل فني بشبكة الاتصالات، مشيرة أن جهود تبذل لإصلاح الخلل.

وأعلنت إدارة معبر رفح البري، مساء الاثنين، عن توقف العمل الثلاثاء أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.

ودعت المواطنين انتظار كل جديد، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح 71 يومًا منذ بدء العام الجاري، وأغلقته 114، فيما ينتظر آلاف الفلسطينيين من القطاع السفر لحاجات إنسانية ماسة.

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