الزراعة تعلن التوسع في زراعة العنب بقطاع غزة

افتتحت وزارة الزراعة الثلاثاء 17-7-2018 موسم قطف العنب البذري في قطاع غزة، معلنة عن التوسع في زراعته خلال الفترة القادمة.

وتفقد وكيل الوزارة د. إبراهيم القدرة، والوكلاء المساعدون والمدراء العامون بالوزارة، وأصحاب المزارع والمزارعين موسم قطف العنب في كروم الوحيدي بمنطقة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة.

وأكد القدرة خلال حفل افتتاح قطف العنب، على خطة الوزارة في التوسع والتنوع في زراعة العنب، موضحاً أن مساحة العنب البذري واللابذري في قطاع غزة وصلت هذا العام 7231 دونم وسوف تزداد في الأعوام القادمة

وأشار إلى أن الوزارة حققت اكتفاءً ذاتياً من العنب هذا العام، وذلك بعد أن منعت استيراده وشجعت المزارعين على زيادة مساحة أراضيهم من محصول العنب، كما أن وزارته حققت اكتفاء ذاتياً في العديد من المنتجات والمحاصيل الزراعية، على الرغم من الحصار الإسرائيلي بأشكاله وصوره المختلفة وإغلاق المعابر، وشدد علي أن قرار الوزارة في المرحلة الحالية هو دعم المنتج المحلي وحمايته.

بدوره قال:" م. محمد الناقة مدير دائرة البستنة الشجرية إن مساحة العنب البذري المثمر لهذا العام بلغت (5080) دونم ومتوسط انتاج الدونم الواحد (1) طن، وأن اجمالي الإنتاج من العنب البذري المثمر (5000 طن) فيما بلغت مساحة العنب اللابذري المثمر (1311دونم) ، ومتوسط انتاج الدونم (1,5طن ) واجمالي الإنتاج منه (اللابذري تبلغ 2000طن)

وأشار الناقة الى أن هذا الموسم كان أقل من العام السابق بسبب قلة الأمطارو التقلبات المناخية خصوصاً فترتي العقد والأزهار، لكنه لم يسجل وجود أمراض جديدة في هذا الموسم، وانما كانت تقليدية كالعام الماضي، وتم التعامل معها حسب التوصيات الفنية لوزارة الزراعة.

وأكد الناقة أن وزارته تعمل حاليا على ادخال أصناف جديدة من العنب والأصول المقاومة لأمراض التربة ، وملوحة المياه، بالإضافة الى استحداث أصناف تكون مبكرة ومتوسطة ومتأخرة الإنتاج حتى تعمل على منع حدوث فائض في الإنتاج ويتيح للمستهلك الحصول على المنتج طوال الموسم.

وأشار الى أن وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية أولت محصول العنب أهمية بالغة، حيث نفذت العديد من الفعاليات الارشادية زيارات ميدانية للمزارعين، وتنفيذ أيام عمل في موسم التقليم، وتوزيع نشرات ارشادية على المزارعين لضمان نجاح الموسم ، وتوفير منتج زراعي آمن يلبي احتياجات المستهلك المحلي.

من جانبه عبر المزارع سمير حجي عن فرحته الغامرة لافتتاح موسم العنب بمشاركة وزارة الزراعة، مشيدا بالدور الذي تمارسه الزراعة في ارشادهم ومساعدتهم من خلال منع استيراد المحاصيل الزراعية من الخارج، مما يتيح لهم تسويق بضائعهم وتصريفها فى الاسواق المحلية.

وثمن دور الوزارة واهتمامها بزراعة العنب، مؤكداً أنه يتم العمل بإشراف ومتابعة المرشدين والمهندسين الزراعيين على التوسع في زيادة المساحة من محصول العنب والتين.

وطرح حجي جملة من المشاكل والمعوقات التي يعانيها المزارعين جراء استمرار الحصار وارتفاع أسعار المبيدات، مشيراً إلى ضرورة العمل على حلها، حتى يستطيع المزارع الصمود علي أرضه، ويكون قادراً علي الاستمرار في مهنة الزراعة.