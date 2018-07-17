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اصابتان في استهداف "إسرائيلي" لمواطنين شرق غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:24 - 17 يوليو 2018
طائرات استطلاع طائرات استطلاع
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أصيب مواطنين بجراح مختلفة مساء اليوم الثلاثاء، جراء استهداف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" لمجموعة من المتظاهرين شمال شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، أن طائرات الاستطلاع أطلقت صاروخين تجاه مجموعة من المتظاهرين شرق المقبرة الشرقية شمال مدينة غزة، مشيراً إلى وقوع إصابتين في صفوف المتظاهرين.

من جهته زعم الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أفيخاي أدرعي، أن طائرات الاستطلاع استهدفت مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية شمال قطاع غزة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يُشار إلى أن الكابنيت "الإسرائيلي" اتخذ قبل أيام قراراً باستهداف الشبان بشكل مباشر قرب السياج الزائل شرق قطاع غزة خشية من محاولتهم اطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة تجاه الأراضي المحتلة.

 

 

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