العمادي: حماس "وإسرائيل" يجريان محادثات غير مباشر في العديد من القضايا

قال السفير القطري محمد العمادي: "إن "إسرائيل" وحركة حماس لديهما فهم ضمني بعد التصعيد والوصول إلى حرب شاملة في قطاع غزة"، مؤكداً أن الطرفين يُجريان محادثات غير مباشرة حول قضايا متعددة تتعلق بالصراع.

وأضاف العمادي في تصريحات له مساء الثلاثاء: "اعتقد أن "إسرائيل" تريد تغيير الديناميكيات مع حماس، لأنها أرادت الرد على الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تطلق من غزة احتجاجاً على الحصار "الإسرائيلي".

وفي سياق منفصل قال العمادي: "التقيت بـ غرينبلات وكوشنر ومسؤولين آخرين الشهر الماضي في قطر، حيث اقترحوا مشاريع جيدة للغاية بالنسبة لقطاع غزة، مثل الكهرباء والمياه وخلق فرص عمل وتطوير تقنيات الإنترنت، مشيراً إلى أنه من الصعب جداً تمويل إعادة إعمار غزة في حالة حرب أخرى مدمرة.