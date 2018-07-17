مركز حقوقي يدين القرار الاسائيلي بتقليص مساحة الصيد

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار السلطات الاسرائيلية بتقليص مساحة الصيد البحري من 6 أميال إلى 3 أميال بحرية قبالة شاطئ بحر غزة.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على أن القرار الإسرائيلي بتقليص مسافة الصيد البحري يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصيادين الفلسطينيين يمثل انتهاكاً للحق في العمل وفقاً للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وطالبت النقابة السلطات الإسرائيلية المحتلة بالتراجع الفوري عن قرار تقليص مسافة الصيد البحري، وتمكين الصيادين من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصاً وأنهم لا يمثلون خطراً على السلطات المحتلة.

ودعا المجتمع الدولي الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لإنهاء الحصار البحري الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للصيادين وعائلاتهم، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.